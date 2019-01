’Politica Hongkong gewond bij beroving in Amsterdam’

Regina Ip raakte maandag eind van de middag gewond toen een bijrijder op een scooter in het voorbijgaan haar tas probeerde af te pakken. De 68-jarige vrouw, zo meldt ze zelf op sociale media, kwam daarbij ten val. Toch weigerde ze haar tas los te laten, waarna ze enkele meters over het wegdek werd meegesleept. Ze liep verwondingen op aan haar rechterschouder en had ook meerdere bulten en blauwe plekken op haar knieën en ellebogen.

,,Ik hield mijn tas stevig vast en probeerde mezelf te beschermen”, vertelt ze. ,,Zelfs toen ik op de grond lag en de scooterrijder me meesleepte, gaf ik niet op en liet ik niet los. Uiteindelijk hadden de twee mannen door dat het niet ging lukken en maakten ze zich snel uit de voeten.”

Enkele toegesnelde mensen hielpen de kranige vrouw op leeftijd op te staan, waarna ze terug kon naar haar hotel om bij te komen.

Waarschuwing

De politica van de New People’s Party was met haar dochter in onze hoofdstad om te winkelen, nadat ze eerder Londen had bezocht. Het was de eerste keer dat ze in Nederland was. Ze waarschuwt al haar vrienden voor de gevaren van Europa. Een woordvoerder van de politie Amsterdam kan geen informatie over de zaak geven.