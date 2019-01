Trump krijgt onderuit de zak van partijgenoot

Romney leverde felle kritiek op Trump, maar was eind 2016 wel bereid om zijn minister van Buitenlandse Zaken te worden, een functie die uiteindelijk naar de inmiddels ontslagen Rex Tillerson ging. Ⓒ Foto AFP

Washington - Op zijn eerste dag als senator zijn alle ogen op Mitt Romney gericht. De oud-presidentskandidaat voor de Republikeinen haalde hard uit naar president Trump in een opiniestuk in de Washington Post. Het zorgde voor hoon van Trump, een familieruzie en veel speculatie. Neemt Romney het op tegen Trump in 2020?