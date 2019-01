’Bij ’nee’ waren we gestopt’

De bouwers zouden vuur niet aangestoken hebben als gemeente dat gevraagd zou hebben, stelden ze woensdag bij een persconferentie. Ⓒ EPA

Den Haag - De gemeente Den Haag heeft op geen enkel moment aangegeven dat de bouwers van het vreugdevuur in Scheveningen niet verder konden. Ook herkent de organisatie zich niet in opmerkingen van burgemeester Krikke dat ze zich niet aan de regels hebben gehouden. Dat zegt de organisatie in een tumultueuze persconferentie.