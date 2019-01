Helden weer thuis

Met een oorverdovend geraas komen de straaljagers aan op vliegbasis Volkel. Een warm welkom van de brandweer en dan staat het thuisfront te wachten. „In welke zit papa?”, vraagt een kind van hooguit een jaar of zes. Moeder weet het niet. Een andere vliegersvrouw lijkt donders goed te weten in welke van de vier straaljagers haar partner zit. Zodra de klep opengaat en een laddertje naast de F-16 is gereden, klimt ze naar boven: een hartstochtelijke kus volgt.

Spectaculair

Hoewel de voltallige vaderlandse pers was uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de thuiskomst van de straaljagers, mochten de vliegers en de familie niet herkenbaar in beeld worden gebracht. „Dat is hun eigen keus”, vertelt kapitein Bogte. „We hebben geen beleid met het interviewen en in beeld brengen van militairen. Dat mogen ze zelf weten. Toevallig hebben deze vliegers aangegeven dat niet te willen.” Wat rest is een dagvullend mediaprogramma waarbij het aanvliegen van de straaljagers het spectaculaire hoogtepunt is.

De zes F-16’s vertrokken gelijktijdig uit Jordanië, waar de missie gestationeerd was, en twee van hen vlogen door naar Leeuwarden. „Ik vind het prachtig dat ze weer thuis zijn”, vertelt commodore André Steur, directeur operaties van het commando luchtstrijdkrachten. „Ik ben bijzonder trots op de prestaties de afgelopen jaren en ik ben bijzonder blij dat iedereen heelhuids is teruggekeerd.” Hij zegt ook blij te zijn dat iedereen zich vanavond weer bij het thuisfront kan voegen, en daarin is hij niet de enige: een van de eerste dingen die twee vliegers aangereikt krijgen na het uitstappen is een krat Grolsch, die vrolijk slingerend tussen de twee heren in hangt terwijl ze weglopen bij de toestellen.

Ondersteuners

In het Midden-Oosten waren in totaal 150 mensen aan het werk in de strijd tegen Islamitische Staat. Die zijn nog niet in Nederland. Volgens defensie komen zij later in de week, waarschijnlijk zaterdag, naar huis. Volgens André Steur hebben de Nederlandse F-16’s een ’groot aandeel’ gehad in de strijd tegen IS: „Ze hebben missies gevlogen, bedoeld om doelen te bestrijden die vooraf bepaald zijn”, vertelt de directeur operaties. „En ze hebben veel close air support missies gevlogen: dat is directe ondersteuning van troepen op de grond.”