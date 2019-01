’Bosnië-besluit chaos’

Ⓒ ANP

Openbaarheidsdag levert wederom een schat aan informatie op. Zo verliep het besluit om Dutchbatters naar Srebrenica te sturen compleet chaotisch in de ministerraad in 1993 en Nederland blijkt miljoenen ongeoorloofde steun te hebben gegeven aan tabaksfabrikant Philip Morris in de jaren 80.