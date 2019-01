CBS: cao-loon stijgt beperkt

Wie over twee weken zijn loonstrook bekijkt, ziet onder de streep zo’n 50 euro meer dan in december 2018. Daarmee ligt werkend Nederland op koers voor de koopkrachtstijging die het kabinet op Prinsjesdag heeft voorgespiegeld. Dat wil zeggen: mits ook de werkgevers in de cao-gesprekken hun steentje bijdragen.