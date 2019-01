Boete van 1000 euro na supersnelrecht

De man was tijdens de nieuwjaarsnacht in het centrum van Den Bosch en voldeed gedurende twintig minuten lang niet aan het bevel van de politie om ergens anders heen te gaan. Hij schold hen uit voor ‘stinkhollanders’ en ‘schijthonden’.

Het is de enige zaak tot nu toe die dit jaar in aanmerking is gekomen voor supersnelrecht.Het aantal jaarwisselingszaken dat aan de supersnelrechter wordt voorgelegd, daalt al jaren. Waren er in 2011 nog 23, dit jaar is het er nog slechts één en dat was ook in 2018 het geval.

Lees verder: