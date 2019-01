Lege zaal bij super-snelrecht

Het aantal jaarwisselingszaken dat aan de supersnelrechter wordt voorgelegd, daalt al jaren. Waren er in 2011 nog 23, dit jaar is het er nog slechts één en dat was ook in 2018 het geval.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik