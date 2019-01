Examinatoren erbij voor CBR

Daarmee wil het rijexameninstituut ervoor zorgen dat rijscholen acceptabele termijnen hebben om rijexamens te reserveren. Vorig jaar liepen de wachttijden voor de zomer plaatselijk op tot wel vier maanden voordat kandidaten konden afrijden.

„We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om veel nieuwe collega’s te verwelkomen. In 2016 en 2017 in totaal 120; vorig jaar hebben we 106 examinatoren aangenomen. Dat is in deze krappe arbeidsmarkt een hele prestatie”, meent Nathalie Dingeldein van het CBR. „Velen van hen zijn al aan de slag en een aantal rondt begin dit jaar de opleiding af. Die gaan vanaf februari aan de slag. In totaal hebben we nu zo’n 650 examinatoren; dat betekent dat het gezelschap sinds 2015 met een derde is gegroeid.”

„Maar we zijn er nog niet, ook dit jaar gaan we door met werven om de grote vraag naar examens goed aan te kunnen”, vervolgt Dingeldein. „We denken het komende jaar nog zo’n zeventig examinatoren aan te nemen.”

De toelatingseis om de opleiding tot examinator te kunnen starten is door het CBR aangepast. Dingeldein: „We hebben de opleiding tot examinator door NLQF – een belangrijk kwalificatieraamwerk – laten certificeren op niveau 4, vergelijkbaar met mbo-niveau 4. Hierdoor kunnen ook mensen solliciteren die wél het vereiste werk- en denkniveau mbo4/havo hebben, maar niét het diploma niveau 4 dat je moet hebben om te mogen examineren. Dit levert veel meer geschikte sollicitanten op. En dat is hard nodig om aan de stijgende vraag te voldoen.”

Het CBR wil dat een rijschool gemiddeld binnen zeven weken een examen kan reserveren.