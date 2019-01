Bij helder weer regent het vallende sterren

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Als er geen wolken hangen, zijn er in de nacht van donderdag op vrijdag uitzonderlijk veel vallende sterren te zien. Op het hoogtepunt schieten ongeveer 130 meteoren per uur langs de hemel, oftewel zo'n twee per minuut. De laatste keer dat er zo veel vallende sterren te zien waren, was in 1976. De eerstvolgende keren zijn in 2085 en 2128, zegt sterrenkundige Marc van der Sluys.