A9 weg vrijgegeven na dodelijk ongeval

Na het ongeluk op de A9 gebeurde een tweede ongeluk op de N201 toen een politieauto die op weg was naar het ongeluk in botsing kwam met een personenauto. Volgens lokale media is de bestuurder van de personenauto daarbij gewond geraakt. De N201 tussen Uithoorn en Aalsmeer was daardoor eveneens afgesloten.

Ook de A67 bij Maasbree is weer vrij. De weg in Limburg was meerdere uren dicht na een ongeluk met twee vrachtwagens. Een chauffeur zat daarbij bekneld.