Twee Amsterdammers dood door ongeval A9

Over de A9, waarschijnlijk ook vanaf Schiphol, kwam een taxi aangereden die werd bestuurd door een 40-jarige man uit Bergen op Zoom. Hij kon de stilstaande auto nog net ontwijken, maar botste vol op de slachtoffers, die net waren uitgestapt. Ze overleden ter plaatse.

De verdachte is aangehouden. In zijn speeksel werd THC aangetroffen, de werkzame stof in cannabis. Daarna is bloed afgenomen voor een drugstest. De man is ter observatie naar het ziekenhuis gebracht.

De A9 was in de richting van Utrecht enkele uren dicht.