Ambassadeur Noord-Korea in Italië vraagt asiel

SEOUL - De Noord-Koreaanse ambassadeur in Italië heeft in Rome asiel aangevraagd in een niet nader genoemd westers land. De familie van de 48-jarige topdiplomaat Jo Song Gil staat in de tussentijd onder bescherming van de Italiaanse overheid, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap zonder daarbij bronnen te noemen. Die kunnen door de geheime dienst van Zuid-Korea niet worden bevestigd.