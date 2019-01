Chinese 'Jack the Ripper' geëxecuteerd

Gao pleegde de moorden tussen 1988 en 2002. De meeste slachtoffers waren twintigers, maar hij zou ook een achtjarig meisje hebben gedood. De seriemoordenaar volgde vrouwen naar huis en sloeg daar toe, vaak op klaarlichte dag. Veel slachtoffers droegen naar verluidt rode kleding.

De autoriteiten kwamen Gao bij toeval op het spoor nadat een ver familielid was opgepakt voor omkoping. Het DNA van die persoon bleek gedeeltelijk overeen te komen met DNA dat was achtergebleven na een moord. Gao bekende later schuld en is donderdag ter dood gebracht in de noordelijke prefectuur Baiyin, twee jaar na zijn arrestatie.