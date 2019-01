McDonald’s komt met vega Happy Meal

Het bedrijf start vandaag in Engeland met vegamaaltijden voor kinderen. Het Happy Meal-menu bestaat uit een wrap met een soort schijf gevuld met erwten, (zongedroogde) tomaten, rijst, rode pesto, olijfolie en een beetje suiker.

Uiteraard geserveerd met de bekende gesneden stukjes sla. Er zitten geen melkprodukten in. De wrap van de surprisemaaltijd levert 209 calorieën op, tegen 250 voor een maal met vlees, aldus het bedrijf.

Er komt ook een pittigere versie voor volwassenen, zo schrijft de Daily Mail.

De nieuwe varianten zijn ontwikkeld met de Engelse ’Vegetarian Society’.

Volgens McDonald’s zou een derde van de klanten graag meer groenten willen eten. Vijf procent van de Engelsen zou deze maand willen starten met een vleesloos dieet.

In Nederland leverde McDonald’s jaren een vegaburger. Sinds kort is er een vega crispy ’kip’burger in twee varianten.

Of en wanneer de vega versie van de surprisemaaltijd komt, is nog onduidelijk.