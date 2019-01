Tienduizenden toeristen vluchten voor tropische storm Phuket

De eilanden zijn zeker rond kerst en de jaarwisseling drukbezochte vakantiebestemmingen. Maar sinds woensdag wordt het stiller. De veerponten zijn vol en de vakantiegangers onrustig. Krikkrai Songthanee, districtshoofd van Koh Phangnan zegt in gesprek met AFP dat de eilanden bijna leeg zijn: „Tussen de 30.000 en 50.000 mensen zijn vertrokken sinds de jaarwisseling.”

Ook op Koh Samui is het onrustig. Een 56-jarige man uit Rusland verdronk daar woensdag nadat hij en zijn familie de waarschuwing niet in de zee te gaan, negeerden.

De eilanden Koh Tao, Koh Phangan en Koh Samui. Ⓒ Google Maps

Naar verwachting zal Pabuk ook flinke regenval meebrengen. Ook toeristenhotspots bij de Andamanse Zee zoals Krabi zullen worden getroffen. Autoriteiten zijn bezig opvanglocaties in te richten voor toeristen die besluiten de storm af te wachten.

