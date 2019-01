Familiedrama: man rijdt voetgangers aan en doodt eigen kind

De automobilist reed woensdag in de plaats Wiltz in het hertogdom twee moeders met kinderwagens en een passant aan. Een van de slachtoffers is de voormalige partner van de automobilist, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft de 47-jarige man na de aanrijding opgepakt. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

