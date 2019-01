Zo stortten zeecontainers MSC Zoe in zee

Kustwacht Nederland plaatste foto’s op Twitter die het Kustwachtvliegtuig van de MSC Zoe maakte. De MSC Zoe is een van de grootste containerschepen ter wereld en verloor de containers in de nacht van dinsdag op woensdag zo’n 270 vrachtcontainers bij het Duitse eiland Borkum. Het schip kan in totaal rond de 19.000 containers vervoeren.

Een groot deel van de inhoud van de overboord geslagen zeecontainers kwam terecht op de stranden waddeneilanden Ameland, Terschelling en Vlieland. Eilandbewoners zijn massaal aan het jutten geslagen. Ook op de Groningse en Friese Waddenzeedijk spoelden goederen aan.

Het vliegtuig van de kustwacht zoekt nog steeds boven en onder de eilanden om in kaart te brengen of er nog containers zichtbaar zijn om het scheepvaartverkeer te waarschuwen, zo meldt Kustwacht Nederland op Twitter

