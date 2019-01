Vogelrevalidatiecentrum zoekt kerstbomen

In het nieuwe vogelverblijf van negen bij vijftien meter worden oehoes opgevangen en wordt onder meer een zo echt mogelijk natuurlijke habitat gecreëerd met onder meer rotsen. „De kooi staat aan de rand van ons perceel en met de kerstbomen hopen we de inkijk van buitenaf wat te kunnen verhinderen”, aldus Brosens. „Kerstbomen in alle soorten en maten zijn wat dat betreft perfect voor in de kooi. Ze vergen niet veel onderhoud en nemen ook niet enorm veel ruimte in. Ze passen hier dus goed in.”

Wie zijn kerstboom ter beschikking wilt stellen aan het vogelrevalidatiecentrum moet vooraf even bellen of mailen. „En mensen moeten de kerstboom wel ook zelf komen brengen”, laat Brosens weten. „Er is nu natuurlijk een overschot aan deze planten waar mensen misschien van af moeten, dus hopen we dat we snel die twintig kerstbomen bij elkaar gesprokkeld hebben.” Een bericht hierover op sociale media is in elk geval al veelvuldig gedeeld.

De jaarwisseling is wat gewonde en binnengebrachte dieren bij het vogelrevalidatiecentrum overigens rustig verlopen, zo laat Brosens weten. „Natuurlijk vinden uilen en andere nachtdieren die in stedelijke gebieden rondvliegen vuurwerk niet heel tof. Stel je eens voor als iemand naast je bed rotjes afsteekt. Dat zou jij ook niet prettig vinden. Maar gelukkig is het heel rustig gebleven wat nieuwe aanwas bij ons betreft. Het is erg rustig in de opvang en we hebben geen vuurwerkslachtoffertjes binnengekregen.”