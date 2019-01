Links en rechts los op Jetten

Van de ongeveer 2000 tweets over de uitzending die door een miljoen Nederlanders werd bekeken, ging het grootste deel over Jetten. Behalve een enkele supporter van de D66-voorman, was er vooral kritiek en veel woede over de komende milieumaatregelen.

De aankondiging van Jetten dat een gezin dat moeite heeft om een dure elektrische auto aan te schaffen, 6.000 euro subsidie kan krijgen, viel heel erg verkeerd.

Een nieuwe auto is voor de meeste Nederlanders al onbetaalbaar, een gift van de overheid verandert daar weinig aan, zo vinden veel critici.

Links en rechts waren weinig gecharmeerd van Jettens optreden. Zo vragen velen zich af waarom de industrie, die verantwoordelijk is voor bijna 80% van de vervuiling, zo weinig meebetaalt aan de milieumaatregelen.

Kijkers waren ook niet te spreken over het feit dat Jetten volgens hen geen antwoord gaf op de vragen van Eva Jinek.

De conclusie van nogal wat mensen is dat D66 de komende verkiezingen op weinig sympathie hoeft te rekenen.

Toch staat Rob Jetten niet helemaal alleen. Een klein aantal twitteraars nam het op voor de opvolger van Pechtold.

