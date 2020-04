’Kinderen kunnen het virus wel verspreiden’

Professor dr. Alex Friedrich: „We zouden per regio – noorden, midden, zuiden, westen – beleid moeten kunnen maken.” Ⓒ UMCG

Het noorden van Nederland staat er in de coronacrisis veel beter voor dan de andere regio’s. Minder besmettingen, minder patiënten op de ic, minder doden. Een centrale rol in de succesvolle aanpak, die cruciaal afweek van de lijn van kabinet en RIVM, speelt de van oorsprong Duitse arts-microbioloog, professor dr. Alex Friedrich. Friedrich hamert op: testen, opsporen, isoleren. „Ik móest op zeker moment wel afwijken van het landelijke testbeleid om medewerkers en patiënten in het UMCG niet in gevaar te brengen.”