Angst voor cycloon Thailand: mensen slapen in scholen

Jan de Groot, een voormalig hotelmanager die in kustplaats Sichon woont, vreest voor zijn veiligheid. „Ik heb mijn huis hier 2,5 jaar geleden laten bouwen en maak me ernstig zorgen. Het oog komt hier precies overheen. Ik vrees echt dat het dak er straks afwaait.”

Volgens De Groot worden bewoners van kustregio’s op het vasteland inmiddels opgevangen in schoolgebouwen. De lokale tv laat daarvan beelden zien (zie boven). De Groot is zelf langs een school gegaan waar mensen voorbereidingen treffen, en matjes worden uitgerold.

Gevlucht van eiland

Daan Winters is donderdagochtend als een van de laatsten gevlucht van Koh Tao, een klein eiland in het oosten van Thailand. Hij is ’een van de gelukkigen’ die de chaos achter zich heeft gelaten, beseft Winters zich. „Velen probeerden nog last minute een ticket te kopen of te wisselen, veelal zonder succes. Alle boten waren vol.”

Mensen die geen ticket kunnen krijgen, zijn angstig, meldt Winters. „Die wilden niets liever dan van het eiland af.”

De alarmcentrale van de ANWB heeft tussen de dertig en veertig telefoontjes gehad van Nederlanders die vastzitten op Thaise eilanden. ,,We drukken mensen op het hart goed te luisteren naar de lokale autoriteiten en eventueel een beroep te doen op de reisverzekering”, meldt een woordvoerder van de ANWB.

Een woordvoerder van het ministerie vraagt Nederlanders vooral de aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen en wijst op het reisadvies. „Verder hebben we nog geen hulpverzoeken gekregen. Wie een probleem heeft, en hulp nodig heeft, kan ons bereiken via het 24/7 contactcentrum: +31 247 247 247.”

Rijst en blikgroente

De Nederlandse ondernemer Hans Beeftink heeft op het iets zuidelijkere eiland Ko Samui zestien villa’s. De gasten in de populaire ’strandvilla’ zijn geëvacueerd naar een ander pand, het enige dat nog vrij was. „We hebben hout voor de ruiten geplaatst en ze afgeplakt. Ook hebben we extra diesel ingeslagen, extra pompen en extra voeding. De wegen kunnen twee dagen onbegaanbaar zijn.”

Beeftink spreekt uit ervaring. Enkele jaren geleden maakte hij een cycloon mee. Of de storm Pabuk ook zo ernstig wordt, moet nog blijken, maar dat het menens is, realiseert Beeftink zich. „Zes dagen geen ponten, geen diesel en geen stroom. De winkels waren dicht. Ik ben met mijn pick-up truck naar de Makro gereden, de enige winkel die nog open was, om rijst en blikgroente in te slaan.”

Beeftink had extra diesel ingeslagen voor stroom, maar toch was het niet afdoende. Hij mocht gelukkig wat lenen van de buurman en kon zo andere gasten die in hun hotels zonder elektriciteit en stromend water kwamen te zitten, opvangen. „Het was spannend toen. De wegen waren overstroomd, je kon met personenauto’s niet rijden. Dan ben je echt op jezelf aangewezen.”

’Benzine uitverkocht’

Zijn Idyllic Villa’s zijn nu op en top voorbereid. Gelukkig is de infrastructuur op zijn eiland aardig, maar op Ko Phangan en Ko Tao geldt dat niet. „De belangrijkste vraag is: hoeveel water gaat er vallen? De drainage is niet geweldig hier op de eilanden. Het kan golvend door de straten gaan, een halve meter hoog.”

Op foto’s vanuit Koh Samui zijn de dreigende wolken rond 13.00 uur Nederlandse tijd al te zien. „Iedereen maakt zich klaar voor de storm”, laat Angelique Broers weten.

De Nederlander Peter woont al negen jaar op Koh Phangan, meldt hij per mail. „Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Iedereen maakt zich klaar voor de storm. De benzine en zandzakken zijn al uitverkocht. Het grootste gevaar komt van de kokosnootbomen – die kunnen omvallen op de elektriciteitskabels – en van de regen die uit de bergen naar de kust zal stromen waardoor overstromingen zullen ontstaan.”

Ook Nederlanders uit andere gebieden van Thailand melden ons dat ze zich schrap zetten voor de storm. Hoe sterk die zal zijn, is nog volledig onbekend. Vanaf donderdagavond en -nacht (lokale tijd) zou de storm de oostelijke eilanden kunnen gaan bereiken. Er is geen officieel evacuatiebevel gegeven. Toch hebben al zo’n 50.000 mensen de bovengenoemde drie eilanden verlaten. „Ik denk dat ze grotendeels leeg zijn”, zei Krikkrai Songthanee, de veiligheidschef van Koh Phangan.

