’Vuurwerkslachtoffer’ heeft kogel in hoofd

De 39-jarige moeder van drie jonge kinderen stond op oudejaarsavond met haar echtgenoot van het vuurwerk te genieten in Schönberg (Sleeswijk-Holstein). Na enkele minuten zakte de vrouw plots in elkaar. Artsen ontdekten tijdens een spoedoperatie in het ziekenhuis metalen splinters in haar hoofd.

De autoriteiten meenden aanvankelijk dat de vrouw waarschijnlijk was geraakt door illegaal vuurwerk, maar inmiddels is gebleken dat een projectiel van een onbekend kaliber de vermoedelijke boosdoener is. De politie heeft donderdag weer onderzoek ingesteld in Schönberg. Daar wordt gesproken met mogelijke getuigen.