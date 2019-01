Oud-burgemeester Ameland: containers beter vastzetten

De Hoop was tot een half jaar geleden burgemeester van het eiland. Hij was tot 2012 voorzitter van KIMO International, een Europese milieuorganisatie en is daarvan nu nog erelid. Eerder riep De Hoop ook al op tot het beter beveiligen van de containers.

„Helaas krijg ik gelijk. Er zijn internationale afspraken gemaakt dat de containers op zo’n schip door middel van twistlocks moet vastzitten. Dat zijn een soort gietijzeren blokken die je met een kwartslag aan de volgende container koppelt. Daarnaast moet je in elk geval voor de buitenste rijen de lashingmethode (een soort sjorbanden) gebruiken. Als het niet goed wordt vastgezet en de buitenste rij valt, gaat alles mee.”

In opdracht van het KIMO werd zo’n tien jaar geleden onderzoek gedaan naar het vastzetten van containers. Daaruit bleek dat zestig procent van de rederijen de regels - vaak uit economische overwegingen - niet naleefde. „Daarom moet de discussie nu gaan over hoe dit schip precies de containers verloor en wat gaan we met deze 270 containers doen? Die worden echt niet allemaal geborgen namelijk en het is heel schadelijk voor het milieu.”

Jaarlijks slaan wereldwijd 10.000 containers overboord. Volgens De Hoop vallen er op de vaarroute waar de MSC de containers verloor normaal gesproken gemiddeld 150 containers per jaar in het water. „Deze 270 is dus echt een extreem aantal.”

