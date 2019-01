Twee van vier broers ongeval Lekkerkerk uit ziekenhuis

Op zondagmiddag 23 december kwamen vier broers en de vriendin van één van hen op de terugweg van een familiebezoek in botsing met een andere personenwagen en een busje. Het verkeersongeluk op de N210 nabij hun woonplaats werd één 29-jarige man uit het gezin direct fataal, de even oude vriendin van een andere broer overleed gedurende de nacht.

In Lekkerkerk werd gesproken over een verkeersruzie, de politie hield die optie open. Een 28-jarige man uit Krimpen aan den IJssel werd opgepakt en zit nog altijd vast. Hij wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van ’roekeloos of zeer onvoorzichtig rijgedrag’.

Een verkeersruzie ’kan onder die verdenking vallen’, laat een woordvoerder van het OM weten, die verder niet inhoudelijk in wil gaan op deze zaak. Ook is nog altijd niet duidelijk wat de resultaten zijn van de bloedproef die direct bij de verdachte is afgenomen.

