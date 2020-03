Chaos bij noodloket voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verwijst naar de uitvoerder, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. „Er zijn zó veel aanvragen, dat het systeem plat ligt”, zegt een woordvoerder van RVO. „Het loopt storm, ook aan de telefoon.” Telefonisch is het loket nog wel bereikbaar.

Bedrijven lijken ook mis te grijpen omdat het computersysteem maar één bedrijvencode herkent, terwijl sommige bedrijven meerdere codes hebben. VVD-Kamerlid Thierry Aartsen heeft er ’honderden mailtjes’ over gekregen. „Bijvoorbeeld van een bedrijf dat een café en een viswinkel heeft. Het café moet dicht van de overheid, de viswinkel niet. Maar de computer leest de code van de winkel en zegt meteen ’nee’.” Aartsen is er ’boos over’. „Hiermee worden ondernemers gedupeerd die reikhalzend hadden uitgekeken naar deze reddingsboei. Ik eis van het kabinet dat het dit weekend nog goed geregeld wordt.”

Behalve door technisch malheur wordt het noodloket voor de regeling Tegemoetkoming Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) ook belaagd door ondernemers die niet weten of ze nu wel of niet onder de steunmaatregel vallen. Volgens de RVO is er een ’eerste schifting’ gemaakt van ondernemers die direct worden getroffen door de beperkende maatregelen van de overheid. Het zijn ondernemingen die veel vaste lasten hebben en die de werkplek buitenshuis hebben. Het gaat om onder meer horeca, rijscholen, bioscopen, kappers en schoonheidssalons, reisbureaus en sportscholen. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met hun vaste lasten te kunnen betalen.

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat in de hal van het ministerie. Ⓒ Phil Nijhuis

Taxibedrijven en kledingwinkels vallen niet onder de regeling, zo erkent de RVO. „Maar we koppelen dit zeker terug naar het ministerie.” Op noodregeling TOGS zouden volgens het ministerie van Economische Zaken 100.000 ondernemers aanspraak maken. „De kledingwinkel is niet gesloten door het kabinet, maar heeft natuurlijk ook een grote omzetdaling. Die komen dus voor allerlei andere regelingen uit het noodpakket in aanmerking.”

Voor ondernemers, zzp’ers en werknemers zijn verschillende regelingen, die allemaal bij andere uitvoerders liggen. De kleine zelfstandige moet bij z’n gemeente aankloppen. Over belastinguitstel gaat de Belastingdienst. De ondernemer die een tegmoetkoming wil in de loonkosten moet naar het UWV, die uitvoert voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze meest omvangrijke regeling, de tegemoetkoming in de loonkosten, is nog niet klaar.