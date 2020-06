Minister: ’coronamomentum’ in strijd tegen files niet verliezen

De Denktank Coronacrisis, een initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER), adviseert ook meer in te zetten op thuiswerken. Los van het effect dat dit heeft op de verspreiding van het virus, is een belangrijke bijvangst dat de files daarmee ook voor een deel worden opgelost. „Als er straks weer meer mensen aan het werk gaan, wil je niet dat iedereen weer massaal in de file gaat staan”, aldus Van Nieuwenhuizen.

Daarom is snelheid nodig om hier werk van te maken, want als de wegen straks toch dichtslibben, is het al te laat, vreest de bewindsvrouw. Ze wil „vuistregels” opstellen die werkgevers moeten nakomen om te voorkomen dat veel Nederlanders straks toch weer ellenlang vastzitten in de spits. Dat veel werknemers wegens de coronacrisis al noodgedwongen thuiswerken, kan volgens Van Nieuwenhuizen een hoop nuttige inzichten opleveren.

’Werkgevers overstag’

Het kabinet heeft al met werkgeversorganisaties gesproken over de aanstaande regels. „En vervolggesprekken met verschillende sectoren worden nu ook al gepland”, aldus Van Nieuwenhuizen. Ze heeft goede hoop dat hier snel oplossingen voor worden gevonden. „We hebben de volle inzet van werkgevers, dus het gaat vast lukken om het voor de zomer af te handelen.”