Meisje (15) blind na cruise

Jordyn Walker uit het Amerikaanse Missouri kwam terug van de trip en kreeg last van haar maag en ze moest regelmatig overgeven. Daarna kreeg ze last van gezwollen en bloedende ogen. Eenmaal in het ziekenhuis ging haar gezondheid hard achteruit, zo meldt tv zender WDAF.

„Alles begon op te zwellen”, aldus de tiener uit Smithville die haar smaak en reuk ook nog eens verloor. Het gezicht van Jordyn is nu helemaal paars.

Tientallen onderzoeken in het universiteitsziekenhuis van Kansas volgden, maar een echte diagnose is er een jaar na dato nog steeds niet. „Ze hebben geen idee”, zegt haar moeder Kendyll Walker. „We kunnen niks doen”.

De familie heeft een GoFundMe pagina (en op Facebook) opgezet om de medische rekeningen te betalen. Er is 200.000 dollar nodig. Tot nu is in 10 dagen 33.000 dollar ingezameld.