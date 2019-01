Met militairen naar de Wadden

„Het is echt rampzalig wat hier op het strand ligt, een enorme hoeveelheid rotzooi. Er zijn al allemaal professionals en vrijwilligers aan het opruimen. Maar we hebben echt hulp nodig, we gaan het zelf niet redden”, zegt Van Gent. Ze noemt de vervuiling een „ramp voor de natuur.” „We zijn nationaal park, het is een prachtig gebied. En nu ligt alles bezaaid met zeeppompjes, doekjes, matrassen, operatiekleding, noem maar op.”

Ook de burgemeester van Terschelling wil graag hulp van het leger om de stranden schoon te maken. De eilanden zouden graag hulp krijgen van in totaal zo’n honderd militairen, aldus Van Gent.

Op Schiermonnikoog spoelde donderdag al een zak met 25 kilo poeder aan. Mogelijk gaat het om de giftige stof peroxide, afkomstig uit een van de overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe.

Het bedrijf Mediterranean Shipping Company heeft inmiddels opdracht gegeven tot een bergingsoperatie om de circa 270 containers die in slecht weer in zee vielen op te sporen en uit het water te halen.

Behalve het schadelijke poeder bevatten de containers onder meer IKEA-meubels en speelgoed, tv’ s, auto-onderdelen, gloeilampen en stoeltjes.