’Aardappels en rupsen op de maan is geen stunt’

De eerste beelden van de achterkant van de maan. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - De Chinezen hebben gedaan wat niemand hen ooit voordeed: een ruimtetoestel op de achterkant van de maan neerzetten. Vannacht landde de onbemande Chang’e-4 op de zogenaamde ’dark side of the moon’. Het geldt als begin van een hernieuwd maanoffensief dat moet uitmonden in langdurig menselijk verblijf op de maan.