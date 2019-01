Twee terreurverdachten Rotterdam weer op vrije voeten

Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam donderdag beslist. Van de twee die in de cel blijven, is het voorarrest met twee weken verlengd.

Een vijfde verdachte werd in de Duitse stad Mainz opgepakt. Deze 26-jarige Syriër woont in Rotterdam maar was daar bij zijn neef op bezoek. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd, maar daar is nog geen besluit over genomen. Hij zit nog wel vast.

Donderdag werd ook het voorarrest verlengd van een 24-jarige man die afgelopen maandag in Rotterdam was aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Hij zou op internet informatie hebben verzameld om een terreurdaad te kunnen plegen.

