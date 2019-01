Kolossale mancave in Vlaams winkelcentrum

The Hub is een initiatief van Wijnegem - Shop Eat Enjoy in samenwerking met merken als Duvel, Coca-Cola, Philips, Thissen Biljarts en Cosy House. Volgens de winkelmanager is The Hub een ’uitzonderlijk activatieplatform, waar merken een heel jaar door de unieke kans krijgen om grote groepen mannen kennis te laten maken met hun producten, ze uit te testen en te beleven: Experience Marketing 2.0’.

Het initiatief wordt wisselend ontvangen, zo blijkt uit reacties op social media.