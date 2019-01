Maximaal 6 migranten Sea Watch welkom

Nederland zou naar verluidt maximaal zes opvarenden willen toelaten, zo heeft Den Haag laten weten aan de Europese Commissie. Omdat slechter weer op komst is, moet het schip snel naar veilige haven.

De kans dat deze mensen na het doorlopen van de asielprocedure in Nederland mogen blijven, wordt laag ingeschat. Veel van de opvarenden zouden uit veilige landen zoals Egypte en Nigeria komen. Onder de geredde migranten zouden zeven kinderen zijn.

Het gaat om mensen die door Sea Watch van een smokkelschip zijn gehaald. Het aanbod van Nederland is opmerkelijk, omdat de migranten volgens een ingewijde in Libische wateren uit zee zijn gehaald. In principe is de kustwacht van dit land dan verantwoordelijk, maar de Sea Watch 3 is snel naar internationale wateren gevaren, en was laatstelijk half december te vinden voor de kust van Malta. Daar is Sea Watch niet welkom.

Haar schip Sea Watch 3 vaart onder Nederlandse vlag. De Duitse hulporganisatie gebruikt daarvoor als postadres het kraakpand Vrankrijk in de Spuistraat in Amsterdam.

Schip aan de ketting

VVD en CDA suggereerden gisteren dat Nederland na het opnemen van de migranten het schip aan de ketting moet leggen, zodat het niet opnieuw behulpzaam kan zijn bij mensensmokkel. De woordvoerder van verantwoordelijk staatssecretaris Harbers (Justitie) kan op dit moment niet zeggen of dit daadwerkelijks staat te gebeuren.

In juli legde Malta dezelfde boot en daarnaast een vliegtuig van Sea Watch aan de ketting, dat gebruikt werd om makkelijk bootjes van mensensmokkelaars te kunnen spotten. Dit was om onderzoek te doen. Daarna is het schip toch weer uitgevaren.