Schutter die Feis doodschoot nog voortvluchtig

De Rotterdamse verdachten werden kort na het incident door de politie op het Heemraadsplein gearresteerd. Het gaat om drie vrouwen van 15, 32 en 49 jaar en vier mannen in de leeftijd van 36 tot 45 jaar. Een 36-jarige man zit nog vast voor verboden vuurwapenbezit. „Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze verdachte heeft ook geen aandeel in het schietincident”, aldus de politie.

De zoektocht naar de daadwerkelijke schutter gaat onverminderd door. Volgens de politie zijn er al veel bruikbare tips en foto’s binnengekomen. Toch vraagt de recherche nog steeds om alle hulp van getuigen. „En dan met name in de vorm van foto- en videomateriaal”, aldus de politie.

Voorafgaand aan de dodelijke schietpartij zou er een ruzie zijn geweest in Kaapverdisch café Iolanda aan de Nieuwe Binnenweg. De schutter zou in de zaak ruzie hebben gekregen met een man nadat een glas met drinken was omgestoten. Hij zou toen al zijn wapen hebben gepakt en daarmee hebben gedreigd. De mannen zijn toen de zaak uitgezet. Het broertje van de rapper probeerde de ruzie te sussen. Toen ook hij ruzie met de man kreeg, zou Feis zich ermee bemoeid hebben. Voor hij echter uitgesproken was, zou hij zijn neergeschoten. Het broertje wilde ingrijpen en werd ook door een kogel geraakt. Hij had in eerste instantie niet door dat hij ernstig gewond was, maar ging later op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis. Hij bleek levensgevaarlijk gewond te zijn. Feis werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed.

Morgenmiddag is op het Heemraadsplein in Rotterdam een herdenking voor Feis. Het eerbetoon zou in eerste instantie gehouden worden op het Johannes de Vouplein, het pleintje waar de rapper is opgegroeid. Vanwege de verwachte drukte is dat nu verplaatst.