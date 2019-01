Burgemeester Napels wil Sea-Watch 3 redden

„Ik zal de eerste zijn die de reddingsacties (voor de Sea-Watch 3) leidt”, zei de linkse burgemeester van de stad tegen Italiaanse media. Hij gaat zo in tegen het beleid van de minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini. Die liet onmiddellijk weten dat alle Italiaanse havens gesloten zijn voor het schip. Dat is van een Duitse hulporganisatie en vaart als jacht onder Nederlandse vlag. Critici van de vluchtelingenhulporganisatie stellen dat dit soort clubs migratie in de hand werken.

Salvini van de rechts-populistische partij Lega is sinds juni vorig jaar minister. Hij heeft een einde gemaakt aan de komst van migranten of vluchtelingen met boten van organisaties die stellen dat ze drenkelingen redden voor de kust van Noord-Afrika. Maar volgens Salvini gaat het om een internationale mensensmokkel richting Italië. Die drenkelingen zouden volgens Salvini in Afrika aan land moeten, ook omdat ze geen echte vluchtelingen zijn.