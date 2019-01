Nuttige update Renault Kadjar

Het front is licht aangepast, maar vooral het inteireur is beter. Ⓒ Renault

Amsterdam - Hij was nog maar drie jaar op de markt, maar toch vond Renault dat het al beter kon en dus maakten we kennis met de ’nieuwe’ Renault Kadjar. Meer een update dan een volledige facelift en dat is iets waar huidige Kadjareigenaren natuurlijk blij mee zijn.