NS blijft kwakkelen: vanaf vrijdag wel meer intercity’s

Ook de internationale treinen rijden weer. Verder rijden er op alle trajecten Sprinters.

De NS kampt sinds zondag met grote problemen op het spoor. De afgelopen twee dagen werd er een dienstregeling gereden met Sprinters en een aantal intercity’s. Met name over de drukte in de vaak korte Sprinters regende het klachten.

Maria van Miert moet met de trein van Haarlem naar Den Haag waar ze werkt met een patiëntengroep die in deze tijd erg gevoelig is voor de gevolgen van een coronabesmetting. Het gaat om cOPD-patiënten, die lijden aan chronisch luchtwegaandoeningen. ,,Je hebt een essentieel beroep en moet daarvoor reizen met NS ... Daarna weer in contact met je groep COPD patiënten. Erg veilig gaat dat niet als NS maar 1 sprinter wagonnetje inzet op het traject Haarlem Den Haag”, zegt ze tegen het Noordhollands Dagblad. ,,Straks wel weer voor de avondklok thuis waar gasten niet welkom zijn. NS, houd het veilig voor de groep die op pad moet!’’

Niels Hilarius moest donderdagochtend naar Leiden en meldt op Twitter dat hij ook in een veel te drukke treinwagon belandde. De NS antwoordt op zijn tweet: „Opstelterreinen en onderhoudsbedrijven zijn moeilijk bereikbaar door wisselstoringen en daarom kan een deel van de treinen niet worden ingezet voor de dienstregeling. Daardoor rijden er helaas kortere treinen dan gewenst. Dat is geen excuus, maar een van de redenen dat het drukker is in de treinen.”

’Altijd wat’

Reizigersorganisatie Rover heeft het helemaal gehad met de hinder. „Je kunt niet beweren dat het spoor slechts een paar dagen per jaar onberijdbaar is. Het gaat niet alleen in de winter mis. Het is vaak te koud, te heet, te droog of te nat, of anders zijn het wel stormen en blaadjes” foeterde Rover-baas Freek Bos woensdag in De Telegraaf. ,,Het wordt erger door klimaatproblemen. Er is weken sprake van uitval, omdat we niet weerbestendig zijn. Onacceptabel.”

Volgens ProRail een kwestie van politieke keuzes. „Wat willen we als samenleving? Altijd ov, ongeacht het weer? Dan moeten er vele miljarden extra worden geïnvesteerd. En dan nog is het de vraag of we tegen dit soort uitwassen bestand zijn. Dat geldt ook in andere landen. Soms moet je overlast voor lief nemen.”

Sneeuwvrij

De NS roept mensen op om vanwege de coronaregels alleen te reizen als het noodzakelijk is zodat het niet te druk wordt in de trein. Eerder meldde reizigersvereniging Rover dat volle bussen en treinen door het winterweer onveilig voelen, vanwege het coronavirus.

Verder laat de NS weten dat continu wordt gewerkt aan het sneeuw- en ijsvrij maken en houden van het spoor. Inmiddels zijn veel opstelterreinen weer bereikbaar. Ook kunnen treinen van en naar de onderhoudsbedrijven voor controles, herstelwerkzaamheden en onderhoud. "Zo komen er steeds meer treinstellen beschikbaar voor onze reizigers"