Vraagtekens bij Giro-focus Tom Dumoulin

Tom Dumoulin van Team Sunweb tijdens de perspresentatie in Berlijn. Ⓒ ANP

Berlijn - Kansberekening. Het was een begrip waarachter velen zich bij Team Sunweb op de presentatie verscholen. Op basis van data zou het team zelfs voor kopman Tom Dumoulin de voorkeur voor de Giro d’Italia ten opzichte van de Tour de France hebben berekend. In topsport valt echter bij lange na niet alles te berekenen. Zelfs binnen de Duits/Nederlandse protocollenploeg worden er nog veel vraagtekens geplaatst of de hernieuwde keuze van Dumoulin voor de dubbel wel zo’n verstandig besluit is.