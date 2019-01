’Vader wraakt zich op pedopriester’

De rouwadvertentie van Giuseppe Matarazzo. Ⓒ Repubblica Napoli

Benevento - De Italiaanse oud-priester Giuseppe Matarazzo kreeg in 2008 een gevangenisstraf van elf jaar opgelegd omdat hij zich had vergrepen aan twee minderjarige meisjes. Eén van zijn slachtoffers pleegde later zelfmoord. Vorig jaar kwam Matarazzo vrij, één maand later werd hij doodgeschoten.