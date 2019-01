Belastingtelefoon blijft kwelling voor ondernemers

Steeds als Pieter de Zeeuw de Belastingtelefoon belde, werd de verbinding verbroken. Ⓒ Roel Dijkstra

Amsterdam - De Belastingtelefoon kraakte in 2018 in zijn voegen. Vooral ondernemers hadden hier last van: drie van de tien belletjes die zij pleegden, bereikten nooit een medewerker van de fiscus.