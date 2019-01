Boeven recenseren gevangenis: ’Slechte bediening en uitzicht viel tegen’

Boeven die tijd in de cel doorbrachten, plaatsen hun frustraties vrijuit op internet. NH Nieuws zette enkele reviews van gevangenissen op een rij.

Bijvoorbeeld die van ’Melvin Web’, die één ster geeft aan het politiebureau in Hoofddorp. „Zeer slechte bediening en het uitzicht viel ook tegen”, oordeelt hij. Of neem die van Simon Buis: „Rustig uitslapen is er ook niet bij. Want vanaf 8 uur 's morgens word je elk uur wakker gemaakt omdat er medewerkers je kamer in komen met allerlei opdringerige vragen en opmerkingen.”

Maar niet iedereen is negatief. Ene Jan Willem vond het prima vertoeven naar en op het bureau in Den Helder. „De dienstauto had voldoende beenruimte en de stoelen waren bijna nieuw. Ik zou zeker nog een keer gearresteerd willen worden hier.”