NOS-baas boos over kritiek Defensie op journaal

„Welgeteld drie seconden aandacht in het NOS journaal over de terugkeer van de mannen die voor Nederland de kolen uit het vuur halen, en vijf minuten over het gebit van een hond”. schreef Dennis Luyt, commandant van de luchtstrijdkrachten, op Twitter.

Maar hoofdredacteur Marcel Gelauff zegt dat juist Defensie niet meehielp in de berichtgeving over de Nederlandse strijd tegen IS. De NOS zou volgens hem „voortdurend geprobeerd” hebben daarvan verslag te doen, maar kreeg geen antwoord op vragen, bijvoorbeeld over het aantal burgerdoden. De veel gedeelde kritiek van Luyt is daarom onterecht, vindt Gelauff, en „schaadt de NOS.” Dat zei hij donderdag in het radioprogramma Spraakmakers.

Gelauff kondigt aan het er niet bij te laten zitten. Hij zegt nog contact op te nemen met Defensie over de kwestie.