Grote brand in winkelcentrum Winschoten

De brandweer heeft opgeschaald naar ’zeer grote brand’ en is massaal uitgetrokken om het winkelcentrum weer vlamvrij te krijgen. Een leegstaand winkelpand zou in brand staan. Rond twintig voor tien werd de brand ontdekt en is er groot alarm geslagen. De winkelstraat is grotendeels afgezet. Naar verluidt staan er al meerdere daken in brand. Op sociale media schrijven sommige gebruikers uit Winschoten dat er ook een ontploffing te horen was.

De brandweer Groningen adviseert omwonenden uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Tientallen mensen staan op straat naar het bluswerk te kijken.

Meerdere ambulances zijn ter plaatse. Ook een traumahelikopter is uit voorzorg al onderweg. Over gewonden en slachtoffers heeft de brandweer nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.