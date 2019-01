Haatlectuur voor het grijpen in bajes Vught

Gedetineerden in Vught kunnen boeken aanvragen als die ’algemeen beschikbaar’ zijn. Ⓒ ANP

Vught - In de gevangenis in Vught liggen extremistische boeken voor het grijpen. De gevangenisbibliotheek, die ook de terroristenafdeling bedient, leent boeken uit die de gewapende jihad verkondigen. Een van de gedetineerden trekt daarover bij De Telegraaf aan de bel omdat hij bang is dat medegevangenen radicaliseren.