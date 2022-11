VVD lanceert voorstel om licht vuurwerk te behouden, en op bestrijden van excessen

Twee jaarwisselingen op rij gold er door corona en dreigende overbelasting van ziekenhuizen officieel een vuurwerkverbod, al was daar in praktijk lang niet overal wat van te merken. Komend oud en nieuw zijn voor het eerst nieuwe regels van kracht, die knallers en sierpijlen uit het straatbeeld moeten bannen. Terwijl in politiek Den Haag door veel partijen wordt afgewacht wat het effect is van de nieuwe regels, komt de VVD nu met een nieuw voorstel om de viering van de jaarwisseling in goede banen te leiden, omdat er jaarlijks nog altijd gewonden en zelfs doden vallen.

Met in heel het land preventief fouilleren rond de jaarwisseling, torenhoge boetes voor vuurwerkdelicten en een bevoegdheid voor burgemeesters om vuurwerkpanden te sluiten, wil de partij optreden tegen wangedrag. Maar dan kan er wel nog licht vuurwerk worden afgestoken, vindt de liberale partij. „We moeten af van de valse tegenstelling dat we een algeheel vuurwerkverbod nodig hebben om de uitwassen met vuurwerk tegen te gaan”, zegt VVD-Kamerlid Ingrid Michon.

Discussie

In politiek Den Haag woedt al jaren een stevige discussie over de jaarlijkse knaltraditie. Die werd onder aanvoering van voormalig justitieminister Grapperhaus jaren geleden al flink beknot. Toen kwam het coronavirus en gold er twee jaarwisselingen op rij een algeheel vuurwerkverbod, om te zorgen dat ziekenhuizen en huisartsen niet overbelast zouden worden door vuurwerkslachtoffers. Dat betekent dat de in 2020 afgesproken strenge regels weer van kracht zijn: knalvuurwerk, vuurpijlen, single shots potten en Chinese matten zijn verboden. Slechts licht siervuurwerk is toegestaan. Daaronder vallen trektouwtjes, knalerwten, fonteintjes en sterretjes.

Om de vuurwerktraditie in beperkte vorm te behouden, wil de grootste regeringspartij korte metten maken met uitwassen. Zo moet Nederland een ’veiligheidsrisicogebied’ zijn op 31 december en 1 januari, stelt de VVD voor in een zogeheten initiatiefnota. „In dat gebied mag de politie dan vervolgens preventief fouilleren, ook op zwaar vuurwerk”, zegt Michon.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten de gevolgen van de nieuwe regels voor komende jaarwisseling eerst te willen evalueren. D66 beraadt zich nog op een standpunt. Toch zullen sommige vuurwerkliefhebbers nu al geconfronteerd worden met een totaalverbod. Er zijn namelijk ook gemeenten die wél al voor een algeheel verbod gaan komende jaarwisseling, die keuze hebben burgemeesters.

Die mogelijkheid moet volgens het CDA geen opmaat zijn naar een landelijk verbod. „Ons uitgangspunt is lokaal maatwerk, dus het is aan gemeentes om zelf een afweging te maken.” GL en de Dierenpartij hebben al via de Kamer geprobeerd om zo’n landelijk verbod te krijgen, maar dat kreeg tot op heden onvoldoende steun. Coalitiepartij CU voelt daar overigens wel iets voor. CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf wil wel een amendement om een ontheffing mogelijk te maken voor groepen burgers.