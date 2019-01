Ophef over Amsterdamse woonbrochure 'Bois & Lombre'

Bij het Westerpark in Amsterdam komen nieuwe woningen te staan van projectverantwoordelijke De Voortuinen. Die woningen zullen ook grenzen aan de wijk Bos en Lommer, maar die naam is in de brochure veranderd in een Franse variant: ’Bois & Lombre’.

Die naamswijziging leidt tot onvrede, vooral onder Amsterdammers. „Nu breekt mijn klomp. Het Amsterdamse Bos en Lommer is veryupt naar ‘Bois & Lombre’. AAAAARGH!1!1”, twittert journalist Rutger de Quay.

Op de website van De Voortuinen wordt de wijk alom geprezen. „Het nieuwe groene woongebied grenst direct aan het Westerpark en "Bois & Lombre", waar je terechtkunt voor de dagelijkse boodschappen. Kinderdagverblijven, scholen, sportvoorzieningen, de Westergasfabriek en het stadscentrum: alles ligt op loopafstand.”