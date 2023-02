Vermist meisje (5) uit Berlijn teruggevonden, oppas (19) verdacht van moord

In de Duitse hoofdstad was sinds dinsdagmiddag een vijfjarig meisje, Anissa, vermist. Meer dan honderd agenten en tientallen anderen zochten tevergeefs naar het kind. Ze werd dinsdagavond zwaargewond teruggevonden door toevallige voorbijgangers in het Bürgerpark Pankow. Het meisje had volgens een politiewoordvoerder „minstens één steekwond”, en werd per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar.

Dinsdagavond werd, in de directe nabijheid van waar het zwaargewonde kind werd gevonden, een 19-jarig Turks-Duitse man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning. Het blijkt volgens Duitse media om de babysitter van het kind en haar drie jongere zusjes te gaan.

De exacte omstandigheden van het misdrijf en de band tussen de verdachte en het vermiste meisje worden officieel nog onderzocht. De opgepakte man moet woensdag voor een onderzoeksrechter verschijnen.