Paulien van Deutekom; werklust en ambitie

Trots showt Paulien van Deutekom (midden) in 2008 met Ireen Wüst (l.) en Renate Groenewold de gouden WK-plak voor de ploegenachtervolging. Ⓒ AFP

Ze was niet het grootste natuurtalent dat het Nederlandse schaatsen ooit voortbracht. Wel een rijdster die het op basis van nimmer aflatende werklust in 2008 schopte tot wereldkampioene allround. Woensdag overleed Paulien van Deutekom op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Ze laat een man en een 1-jarig dochtertje achter. Haar nalatenschap voor de sport? Het bewijs dat niets onmogelijk is.