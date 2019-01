In shock door sluiting ziekenhuizen

De patiënten van het Slotervaartziekenhuis moeten sinds het faillissement hun heil zoeken bij andere behandelaars. Nog steeds is niet voor iedereen een andere arts gevonden. Ⓒ ANP

Amsterdam - Een jaar dat uitdoofde met het bankroet van twee ziekenhuizen, radeloze patiënten en zorgpersoneel dat plotseling werkloos op straat stond. De sluiting en ontmanteling van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en het Zuiderzee Ziekenhuis in Lelystad hebben eind 2018 een wond geslagen in de levens van mensen en lokale gemeenschappen die maar moeilijk zal helen.