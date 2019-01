Jihadboeken in bajesbieb Vught

Een van de auteurs praatte zelfmoordaanslagen en onthoofdingen goed en is zo fanatiek dat hij niet meer welkom is in een reeks westerse landen. Zijn boeken zijn daar uit gevangenisbibliotheken verwijderd, maar in Nederland gebeurde dat niet.

Experts noemen het kwalijk dat dergelijke lectuur zomaar voorradig is binnen de gevangenismuren. Terreuronderzoeker Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden spreekt van ’de kat op het spek binden’. Ex-bewoner van de terroristenafdeling Jason Walters zegt dat het boekenregime in de bajes jaren geleden minder streng is geworden.

Een gedetineerde trok met een boekenlijst bij De Telegraaf aan de bel. De Dienst Justitiële Inrichtingen geeft toe dat de genoemde werken inderdaad op de plank staan, maar niet zomaar aan iedereen worden verstrekt. Het CDA en de PVV willen opheldering van de minister.